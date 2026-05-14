ВОЗ подтвердила восемь случаев андского штамма хантавируса

CentralAsia (CA) - На данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, включая три летальных исхода, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 13 мая. Все они выявлены среди пассажиров и членов экипажа нидерландского круизного лайнера MV Hondius.

Восемь из 11 случаев лабораторно подтверждены как заражение штаммом хантавируса «Андес» (Andes), который, в отличие от других подтипов, передается от человека к человеку. Еще два случая считаются «вероятными», один проверяется.

Организация по-прежнему оценивает риск распространения инфекции для мирового населения как низкий, однако для пассажиров и экипажа судна риск остается умеренным.

Национальные органы здравоохранения были уведомлены через механизмв Международных медико-санитарных правил и занимаются отслеживанием контактов пассажиров, говорится в сообщении ВОЗ.

В начале мая на борту круизного судна MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде под нидерландским флагом, произошла вспышка хантавируса. В результате скончались три пассажира: голландская супружеская пара и гражданка Германии. Инфекция также была обнаружена у одной гражданки Франции и одного испанца, которые вернулись на родину после круиза.

Всего на борту MV Hondius находились около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. В рамках масштабной операции по эвакуации, стартовавшей 10 мая на испанских Канарских островах, все пассажиры покинули судно, специальными рейсами их доставили в родные страны для прохождения карантина или лечения. Лайнер с частью экипажа отплыл от острова Тенерифе и направился в Нидерланды, где будет проведена его дезинфекция.

ВОЗ рекомендует людям, контактировавшим с зараженными, находиться в карантине 42 дня после последнего контакта с возможным носителем. Для остальных предусмотрено самонаблюдение с обязательным обращением к врачам при появлении симптомов. Хотя страны в целом следуют этим рекомендациям, конкретные меры различаются - от обязательной госпитализации до домашней изоляции под наблюдением. Ключевыми остаются раннее выявление симптомов и отслеживание контактов. При этом международные организации, в том числе ВОЗ, подчеркивают: несмотря на выявление новых случаев среди эвакуированных, риск для широкой общественности остается низким, а вспышка рассматривается как локализованная.