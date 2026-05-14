В Казахстане решили вакцинировать от ВПЧ девочек в возрасте 14-17 лет

CentralAsia (KZ) - В Казахстане принято решение вакцинировать от вируса папилломы человека девочек в возрасте 14-17 лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Как заявили в Минздраве, в комитет санитарно-эпидемиологического контроля неоднократно поступали обращения от граждан по вопросу расширения контингента, подлежащего вакцинации против ВПЧ. И в этой связи и в целях дальнейших профилактических мер, направленных на снижение риска развития онкологических заболеваний, связанных с ВПЧ, а также обеспечения дополнительной защиты подростков, подписано постановление главного государственного санитарного врача от 13 мая о проведении дополнительной вакцинации против вируса папилломы человека девочкам в возрасте 14–17 лет (включительно).

«В соответствии с постановлением вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам в возрасте от 14 до 17 лет 11 месяцев 29 дней включительно на добровольной основе», - уточнили в министерстве.

Дополнительная вакцинация будет за счет имеющихся запасов вакцины и после получения информированного согласия родителей.

В целом в Казахстане продолжается плановая вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек 11 лет, а также наверстывающая иммунизация девочек в возрасте 12-13 лет. По состоянию на 1 мая проведено более 398 тыс. профилактических прививок девочкам в возрасте 11-13 лет, в том числе первой дозой привито 248 тыс., второй дозой – 150 тыс. Случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации среди привитых не зарегистрировано.

