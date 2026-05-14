В Туркестане генсекретарь ОТГ обсудил значимость наследия Ясави для тюркского мира

CentralAsia (KZ) - В городе Туркестан, Казахстан, 14 мая состоялась международная конференция «Тюркский мир и наследие Ясави: культурная гармония на перекрестке цивилизаций». Об этом сообщили в ОТГ.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выступил на мероприятии, отметив духовное и культурное значение наследия Ходжи Ахмеда Ясави для тюркского мира.

По словам генсека, учения Ясави о сострадании, терпимости, справедливости и гармонии остаются актуальными в современном мире, характеризующемся ростом поляризации и эрозией моральных ценностей.

В преддверии Неформального саммита ОТГ, который пройдет в Туркестане, Омуралиев отметил, что культурное сотрудничество и сохранение общего наследия являются приоритетами глав государств-членов ОТГ.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные государственные деятели, главы международных организаций, ученые, культурные деятели и представители тюркского мира, обсуждавшие универсальные ценности и влияние наследия Ходжи Ахмеда Ясави.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения