Турция заменит «Центральную Азию» на «Туркестан» в школьных учебниках

CentralAsia (KZ) - В Стамбуле на мероприятии «Рамадан в сердце образования» министр национального образования Турции Юсуф Текин объявил о внесении изменений в школьную программу в рамках «Модели образования века Турции». По обновленной программе термин «Центральная Азия» будет заменен на «Туркестан». Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр пояснил, что понятие «Центральная Азия» (Orta Asya) является продуктом политической ситуации после Второй мировой войны, тогда как «Туркестан» (Türkistan) соответствует научной литературе.

Изменения также коснутся других терминов: «Крестовые походы» (Haçlı Seferleri) будут называться«Крестовыми нападениями» (Haçlı Saldırıları), «Эгейское море» (Ege Denizi) — «Морем островов» (Adalar Denizi), а «великие географические открытия» (Coğrafi Keşifler) — «началом колониализма» (Sömürgeciliğin Başlangıcı).

Эти изменения являются частью новой образовательной модели Министерства национального образования Турции. О планируемой замене термина «Центральная Азия» на «Туркестан» в школьных программах по истории стало известно в октябре 2024 года.

