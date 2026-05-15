Благодаря США, глубоководная очистная станция с годовой производительностью 50 млн м³ воды готова к эксплуатации. Видео

CentralAsia (MNG) - По информации, предоставленной MiddleAsianNews, проект Millennium Challenge Corporation Water Compact успешно завершен в срок и в рамках бюджета. Современная установка по очистке воды способна обрабатывать до 50 млн м³ воды в год и должна начать работу в ближайшее время.

Этот масштабный проект, финансируемый за счет гранта США и осуществляемый правительством Монголии, является стратегически важной программой, которая будет реализована в период с 2021 по 2026 год и позволит устойчиво увеличить запасы питьевой и бытовой воды для жителей Улан-Батора, обеспечить подачу до 50 млн м³ воды в год в систему водоснабжения столицы и сделать город пригодным для жизни и экономически жизнеспособным местом.

Таким образом, корпорация «Вызовы тысячелетия» США провела тщательную оценку и завершила реализацию своей второй программы, осуществляемой в сотрудничестве с правительством Монголии, а также приняла предложение о реализации третьей программы и начала научно-исследовательскую работу.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше об этом важном инфраструктурном объекте от посла Буангана.

«Как председатель монголо-американской парламентской группы, я рада, что соглашение «Монгольское соглашение о вызове тысячелетия II», реализованное в результате сотрудничества двух стран, было успешно выполнено в запланированные сроки и в рамках утвержденного бюджета, а завод передан государственной комиссии. В будущем монголо-американская парламентская группа выражает полную поддержку этим историческим событиям, которые выведут стратегическое партнерство двух стран на новый уровень, и активное участие в совместной деятельности», — написала депутат парламента г-жа Ганмаа Даваасамбуу.

Завод по глубоководной очистке воды также является первым в Монголии крупномасштабным интегрированным предприятием, осуществляющим глубокую очистку питьевой воды с использованием традиционных и передовых технологий.

В строительстве Водного соглашения в Монголии много новаторских решений. Одно из них — прокладка части 55-километровых трубопроводов путем бурения микротоннелей под рекой Туул и железной дорогой. Для монголов, мечтающих о строительстве подземного метро через горы, прокладка тоннеля под рекой Туул и прокладка трубопровода — это новый опыт и новая технология, внедренная в Монголии.

Это первая в Монголии глубоководная очистная станция и крупный завод по переработке сточных вод, ввод в эксплуатацию которого осуществляется в срок и в рамках бюджета, преодолевая множество трудностей, включая пандемию и геополитические проблемы.

