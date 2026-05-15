В Денвере успешно прошел «Четвертый Североамериканский фестиваль морин-хуура». Фото

CentralAsia (MNG) - Североамериканский «Центр морин-хуура» и Центр морин-хуура Ажнай» успешно организовали «Четвертый Североамериканский фестиваль морин-хуура» в Денвере с 8 по 10 мая 2026 года, — информирует MiddleAsianNews.

В фестивале приняли участие более 110 исполнителей на морин-хууре, а победители были отобраны в трех возрастных категориях: дети, подростки и взрослые.

На научной конференции, состоявшейся в первый день фестиваля, исследователи, исполнители на морин-хууре, художники и преподаватели собрались вместе, чтобы поделиться своими исследованиями и опытом, связанными с морин-хууром, а также обменяться идеями. В ходе конференции обсуждался широкий круг тем, включая мастерство изготовления морин-хуура, традиционные методы натяжки струн, методики преподавания, репертуар, электронное обучение, культурное наследие и будущее морин-хуура в меняющемся мире.

В общей сложности более 600 зрителей наблюдали за гала-выступлением профессиональных морин-хууристов, состоявшимся в заключительный день конкурса.

Гран-при конкурса был присужден Генри Нямбату. Награду вручали перед сотнями зрителей представители Североамериканского «Центра морин-хуура», судьи конкурса и представители «Фонда по поддержке морин-хуура Батчулууна Цэнда». Организаторы наградили победителей, занявших первые места во всех возрастных категориях, музыкальными инструментами класса «мастер морин-хуур».

Цель этого фестиваля — популяризация монгольской культуры во всем мире посредством морин-хуура, объединение людей, заинтересованных в изучении и игре на морин-хууре, создание возможностей для взаимного обучения и передача монгольской культуры через морин-хуур монгольским детям, растущим в Соединенных Штатах.

