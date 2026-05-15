Монголия и УВКПЧ создадут региональный центр исследований в области прав человека. Видео

CentralAsia (MNG) - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) — агентство Организации Объединённых Наций, которое следит за соблюдением и защитой прав человека, гарантируемых Всеобщей декларацией прав человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк совершил официальный визит в Монголию 10-11 мая.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), штаб-квартира которого находится в Женеве, является учреждением ООН, уполномоченным защищать, продвигать, уважать и обеспечивать соблюдение всех прав человека. Оно ведет диалог с правительствами, оказывает помощь государствам-членам ООН, содействует международному сотрудничеству, координирует усилия в области прав человека в рамках всей системы ООН и продвигает культуру уважения прав человека во всем мире.

Как сообщает MiddleAsianNews, визит главы ООН по правам человека в Монголию отражает признание достижений страны в таких областях, как демократия, права человека и гендерное равенство. Он также имеет важное значение для обмена опытом и уроками Монголии на международной арене и с другими странами.

В ходе визита министр иностранных дел Монголии г-жа Батцэцэг Батмөнх провела двустороннюю встречу с Верховным комиссаром Фолькером Тюрком. Они обменялись мнениями о текущей международной ситуации, соблюдении Монголией международных договоров и конвенций по правам человека, их реализации, прогрессе в рамках «Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития», реализуемой в Монголии, а также о будущем сотрудничестве.

Кроме того, Министерство иностранных дел и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подписали меморандум о взаимопонимании по разработке плана сотрудничества в создании регионального научно-исследовательского центра по правам человека. Это важный шаг на пути к выполнению обещания Монголии, данного по случаю 75-й годовщины Всеобщей декларации прав человека.

Также было согласовано, что в ходе 17-й сессии Конференции сторон (COP17) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Монголии в августе этого года, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека направит делегацию. Стороны совместно организуют специальное мероприятие по защите прав уязвимых групп населения, пострадавших от изменения климата, в частности детей и женщин.

На встрече Верховный комиссар Фолькер Тюрк также представил свою инициативу «Глобальный альянс за права человека», цель которой — поставить права человека в центр глобального диалога и принятия решений в условиях растущего давления на верховенство права и права человека во всем мире. Он выразил заинтересованность в участии Монголии и поддержку этой инициативы.

Этот визит знаменует собой первую за 26 лет поездку Верховного комиссара ООН по правам человека в Монголию.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетил Монголию с целью укрепления сотрудничества в области продвижения и защиты прав человека. В ходе визита он встретился с представителями правительства, гражданского общества и партнерами для обсуждения ключевых приоритетов, включая верховенство права, равенство и основные свободы. Визит подчеркнул предпринимаемые Монголией усилия и важность продолжения диалога и сотрудничества в целях продвижения прав человека для всех.

