Азиатский континентальный чемпионат по шахматам пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) - 21-й Азиатский континентальный чемпионат по шахматам (открытый и женский) запланирован на период с 28 мая по 7 июня 2026 года и пройдет в Конвенциональном центре в Улан-Баторе, Монголия. Призовой фонд этого престижного мероприятия составляет $100 000, и оно является важным отборочным турниром к Кубку мира ФИДЕ 2027 года.

Этот чемпионат, признанный главным континентальным турниром, объединяющим лучших шахматистов Азии, в этом году имеет особое значение, поскольку Монголия впервые примет его у себя по инициативе президента Монгольской шахматной федерации Занданшатара Гомбожава.

На десятидневный турнир уже зарегистрировались более 240 элитных игроков, представляющих 26 азиатских стран, включая такие шахматные державы, как Китай, Индия и Казахстан. В общей сложности в открытой категории будут соревноваться 143 игрока, а в женском дивизионе — 101 игрок.

Пять лучших участниц открытого этапа, а также победительница женской категории, получат путевки на Кубок мира по шахматам 2027 года. Среди заметных достижений Монголии на турнире следует отметить бронзовые медали, завоеванные ранее гроссмейстерами Мөнхзул Төрмөнх и Мөнгөнтуул Батхуяг, а также серебряную медаль, полученную международным мастером Мөнгөнзул Бат-Эрдэнэ. Гроссмейстер Батчулуун Цэгмэд, который также занял пятое место на одном из предыдущих турниров.

В прошлом Монголия принимала несколько крупных международных шахматных соревнований, в том числе Гран-при ФИДЕ среди женщин, шахматную олимпиаду среди юниоров до 16 лет, чемпионат Азии по шахматам среди молодежи, чемпионат Азии среди юниоров, чемпионат Азии зоны 3.3, чемпионат Азии среди взрослых и чемпионат Азии среди школьников.

