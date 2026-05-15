Спикер парламента Монголии принял посла Японии

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Бямбацогт Сандаг 13 мая принял посла Японии в Монголии Игавахару Масару, — сообщает пресс-служба парламента Монголии.

В начале встречи председатель Бямбацогт подчеркнул, что Великий Государственный Хурал придает большое значение укреплению дружеских отношений и сотрудничества с Японией, «третьим соседом» Монголии и особым стратегическим партнером. Он также отметил исторический первый государственный визит императора и императрицы Японии в Монголию в 2025 году.

Бямбацогт также отметил, что визит в Монголию японской делегации во главе с Такебе Аратой, членом Палаты представителей Японии и главой офиса Японско-монгольской ассоциации дружбы, с 29 апреля по 2 мая 2026 года, продемонстрировал важную роль парламентов и парламентских групп дружбы в углублении двусторонних отношений.

Бямбацогт Сандаг

Он выразил уверенность в том, что обе страны продолжат совместную работу по интенсификации торгово-экономического сотрудничества — одного из ключевых столпов особого стратегического партнерства между Монголией и Японией — и расширению объемов и разнообразия монгольского экспорта.

Обе стороны также подтвердили, что ускорение реализации проекта по расширению пропускной способности международного аэропорта имени Чингисхана за счет льготного кредита от правительства Японии станет одним из главных факторов развития туризма.

Игавахара Масару

Посол Игавахара Масару отметил, что ранее сотрудничал с Бямбацогтом во время своего пребывания на посту министра дорог и транспорта, когда проект международного аэропорта имени Чингисхана только начинался, и выразил удовлетворение возможностью возобновить сотрудничество на следующем этапе проекта.

Посол также выразил уверенность в том, что двусторонние отношения и дружба между народами Монголии и Японии будут и впредь углубляться в преддверии 55-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами в 2027 году.

