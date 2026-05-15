Постком по безопасности и внешней политике поддержал открытие генконсульств Монголии в Сиднее и Франкфурте

в центре: министр Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) - Заседание Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого Государственного Хурала началось при участии 51.7% членов и обсудило и приняло решения по двум вопросам, — сообщает пресс-служба парламента Монголии.

На заседании парламента обсуждалось открытие генеральных консульств Монголии в Сиднее (Австралия) и Франкфурте (Германия).

Если в Великий Государственный Хурал поступает на рассмотрение предложение об открытии новой дипломатической миссии за рубежом, определении ее уровня и местоположения, Постоянный комитет по безопасности и внешней политике обязан обсудить его в течение 7 дней и вынести заключение и рекомендации.

На встрече выступила член Великого государственного хурала, член правительства и министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх. В рамках целей, изложенных в Плане действий правительства Монголии на 2024-2028 годы, было проведено соответствующее исследование по вопросу открытия и функционирования Генерального консульства Монголии в вышеупомянутых двух городах. Правительство обсудило и поддержало это предложение на своем заседании 25 марта текущего года, и соответствующие расходы были включены в утвержденный бюджетный пакет Министерства иностранных дел.

Министр отметила, что по состоянию на 2025 год в Федеративной Республике Германия проживало около 9000 граждан Монголии, из которых около 5300 — в пяти землях, окружающих Франкфурт. В Федеративной Республике Австралия в 2025 году проживало более 24 650 граждан Монголии, что делает её третьей по численности монгольской диаспорой за рубежом.

Министр Батцэцэг рассказала о значении открытия генеральных консульств во Франкфурте и Сиднее, расширения сотрудничества с Федеративной Республикой Германия и Содружеством Австралии в области торговли, экономики, инвестиций, банковского дела, финансов, промышленности, сельского хозяйства и легкой промышленности, защиты законных прав граждан Монголии, а также повышения качества и доступности государственных услуг. Она также подчеркнула важность посольств в Берлине и Канберре в обеспечении оперативного доступа к консульским услугам для граждан Монголии, проживающих в отдаленных городах.

«В дальнейшем, как было отмечено, вновь открытые дипломатические представительства будут играть важную роль в организации общественных мероприятий, ориентированных на граждан Монголии за рубежом, их ассоциации, детей и молодежь, а также в предоставлении им возможности реализовать свое право голоса на президентских выборах и выборах в Великий Государственный Хурал. Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия и Федеративной Республики Австралия выразили свою поддержку и сотрудничество в открытии дипломатического представительства Монголии», — подчеркнула министр Батцэцэг.

После того, как члены парламента задали вопросы и получили ответы, было проведено голосование, поскольку было сочтено излишним высказываться по обсуждаемому вопросу. 58.5% из 17 членов Великого Государственного Хурала, присутствовавших на заседании Постоянного комитета, поддержали открытие Генерального консульства Монголии в Сиднее, Федеративная Республика Австралия. Когда было проведено голосование по вопросу о поддержке открытия Генерального консульства Монголии во Франкфурте, Федеративная Республика Германия, большинство членов, принявших участие в голосовании, или 10 членов Великого Государственного Хурала, поддержали это решение. Поэтому было решено представить протокол заседания Постоянного комитета по этому вопросу, а также мнения и выводы правительства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения