Председатель и члены монголо-финской парламентской группы встретились с членами Эдускунты

CentralAsia (MNG) - Вчера (14.05.2026) члены группы во главе с Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, членом Великого государственного хурала и председателем монголо-финской парламентской группы, встретились с Атте Калевой, членом парламента Республики Финляндия, заместителем председателя финско-монгольской парламентской группы, членом Постоянного комитета по конституции и иностранным делам, и Тимо Хараккой, заместителем председателя Постоянного комитета по будущему, членом Постоянного комитета по иностранным делам и Большого комитета, и обменялись мнениями по двусторонним отношениям, правовому и межпарламентскому сотрудничеству, — сообщает пресс-служба парламента Монголии.

Глава парламентской группы Бат-Эрдэнэ подчеркнул, что Финляндия является важным партнером Монголии в Европе, отметив, что она стала первой скандинавской страной, установившей дипломатические отношения, что является исторической ценностью отношений между двумя странами. Он отметил, что отношения между Монголией и Финляндией стабильно развиваются на основе общих ценностей, таких как демократия, права человека, верховенство права и устойчивое развитие, и в последние годы они активно сотрудничают в областях образования, охраны окружающей среды и особенно лесного хозяйства, и подчеркнул важность отношений между законодательными органами для дальнейшего расширения и развития.

Член Эдускунты (парламента) Атте Калева заявил, что рад впервые посетить прекрасную Монголию, и высоко оценил политику Монголии как «третьего соседа», направленную на расширение двустороннего и многостороннего партнерства и сотрудничества со странами мира в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах. Он кратко рассказал о региональных отношениях Финляндии, политике безопасности и защиты независимости, а также, будучи офицером Национальной армии до начала политической карьеры, подчеркнул концепцию сопротивления в стране.

Тимо Харакка, член Эдускунты, также представил роль Постоянного комитета по будущему в определении целей развития страны и направления политики, отметив, что эта парламентская структура уникальна в Европе и мире. Он занимал пост министра транспорта и связи с 2019 по 2023 год и поддерживает в парламенте политику и направления управления в области искусственного интеллекта, технологии 6G и экономики данных.

