Минфин представил законпроекта об увеличении использования и повышении эффективности иностранных займов

CentralAsia (MNG) - Вчера /14.05.2026/ член Великого Государственного Хурала, член правительства и министр финансов Мэндсайхан Загджав представил председателю Великого государственного хурала Монголии Сандагу Бямбацогто предварительный проект закона об увеличении использования и эффективности иностранных займов, — сообщает пресс-служба парламента Монголии.

Министр финансов объявил, что этот вопрос был обсужден и решен на заседании правительства Монголии, и передал председателю Великого Государственного Хурала просьбу о срочном обсуждении проекта.

В пункте 3.6.2 Приложения 1 к «Концепции регионального развития Монголии», утвержденной Постановлением № 64 Парламента Монголии в 2024 году, говорится, что «в сомоне Алтанширээ, аймаке Дорноговь, будет построен нефтеперерабатывающий и химический завод, а также другие вспомогательные предприятия», а в пункте 3.2.22 говорится, что «на реке Ховд, аймаке Ховд, будет построена гидроэлектростанция «Эрдэнэбүрэн» мощностью 90 МВт, задача которой — регулирование режима интегрированной энергетической системы».

Таким образом, инициаторы правового проекта считают необходимым создать благоприятную правовую среду для полноценной реализации проекта, используя финансирование конкретных проектов, осуществляемых за счет внешних кредитных источников, в сроки, указанные в соответствующих контрактах и ​​соглашениях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения