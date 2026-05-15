Удар России по Киеву: погибли более 20 человек, в городе объявили траур

Последствия российского удара по Киеву 14 мая 2026 года

CentralAsia (CA) - Российские войска в ночь на четверг, 14 мая, нанесли по Киеву массированный удар с применением ракет и дронов. Согласно последним данным на утро 15 мая, которые обнародовала в Telegram-канале Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), жертвами этой атаки стали 24 человека.

Ранее в ГСЧС сообщали, что от российских ударов пострадали 47 человек. В стационарах городских больниц находятся 27 пострадавших, указывал мэр Киева Виталий Кличко.

В Дарницком районе на юго-востоке Киева частично обрушилась жилая многоэтажка, из-под завалов спасли 28 человек.

Пятница, 15 мая, объявлена в городе днем траура по жертвам российской атаки, сообщил мэр Кличко. В этот день в Киеве на всех коммунальных зданиях будут приспущены государственные флаги, рекомендовано также приспустить флаги на государственных и частных зданиях. Кроме того, 15 мая в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в связи с массированной воздушной атакой на Киев его ведомство инициирует заседание Совета Безопасности ООН. «Я поручил немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН и использовать другие международные площадки для реагирования на убийства Россией украинских гражданских лиц и нападения на гуманитарных работников», - написал Сибига в соцсетях.

Ранее сообщалось о разрушениях в разных частях украинской столицы. Так, в Днепровском районе на востоке города в результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на крыше жилой пятиэтажки; кроме того, беспилотник попал в частный дом. На севере Киева обломки попали в квартиру на 12-м этаже жилого дома, при этом также вспыхнул пожар, написал Кличко в Telegram-канале.

В Шевченковском, Соломенском и Оболонском районах были повреждены нежилые помещения. В западной части города, в Соломенском районе, на парковке у бизнес-центра горел автомобиль. В Дарницком районе горели малые архитектурные формы и возник пожар на АЗС, указал градоначальник. По его словам, на юге столицы, в Голосеевском районе, обломки упали на бизнес-центр и на проезжую часть.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале ночью сообщали о запусках ракет, дронов и корректируемых авиационных бомб (КАБ) также в направлении других регионов Украины - включая Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Донецкую, Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Черкасскую области.

Вслед за массированными ударами дронами днем в среду в ночь на четверг Россия запустила по Украине, по подсчетам Воздушных сил ВСУ, более 600 беспилотников и 56 ракет. Основным направлением атаки стал Киев.

В Минобороны России заявили, что атака была совершена оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками. В ведомстве утверждают, что удары наносились по предприятиям ОПК Украины, военным аэродромам и «объектам топливной и транспортной инфраструктуры».