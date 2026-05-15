Турция и Казахстан будут совместно производить беспилотники ANKA

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Турция подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству беспилотников ANKA. Соответствующий документ подписали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщила Акорда.

Беспилотник ANKA разработан турецкой компанией Turkish Aerospace Industries и предназначен для ведения разведки, наблюдения и нанесения ударов. ANKA имеет максимальный взлетный вес 1700 кг, несет до 350 кг полезной нагрузки, может находиться в воздухе до 30 часов и подниматься на высоту до 9000 метров.

Токаев и Эрдоган также подписали Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Казахстаном и Турцией. Главы двух стран заключили меморандум и соглашение по добыче нефти между «Казмунайгаз» и Турецкой нефтяной корпорацией (Trkiye Petrolleri Anonim Ortakl). В холдинге «Самрук Казына», куда входит «Казмунайгаз», отметили, что по соглашению компании будут привлекать нефтесервисные активы, чтобы добывать углеводороды в Казахстане, Турции и других странах. Меморандум закрепляет условия для сотрудничества в нефтегазовой сфере по инвестициям, совместным проектам, «в том числе в казахстанском секторе Каспийского моря».

Реджеп Тайип Эрдоган находится в Казахстане с государственным визитом.

