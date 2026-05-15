В Индии в результате сильного шторма погибли 111 человек

- 11:20, 15 мая 2026
Кыргызча
CentralAsia (CA) - В индийском штате Уттар-Прадеш из-за сильного шторма и ливней погибли 111 человек, еще 72 человека ранены, сообщает газета Indian Express.
Стихия вызвала масштабные разрушения в округах Праяградж, Пратапгарх, Бхадохи, Фатехпур, Уннао, Канпур-Дехат, Чандаули, Сонбхадра и Бадаун. В некоторых районах шторм вырвал с корнями деревья, повалил линии электропередачи и повредил дома.
Вечером 13 мая на несколько районов штата обрушилась пыльная буря, сопровождавшаяся дождем и грозами. Некоторые люди погибли из-за упавших деревьев, другие — из-за обрушившихся конструкций и ударов молний.
В результате непогоды погибли и животные – по последним данным, 114 голов.
Полиция и службы по ликвидации последствий стихийных бедствий использовали бензопилы и краны для расчистки завалов. Власти поручили чиновникам оказать медицинскую и финансовую помощь пострадавшим семьям в течение 24 часов.