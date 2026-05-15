В Индии в результате сильного шторма погибли 111 человек

CentralAsia (CA) -  В индийском штате Уттар-Прадеш из-за сильного шторма и ливней погибли 111 человек, еще 72 человека ранены, сообщает газета Indian Express.

Стихия вызвала масштабные разрушения в округах Праяградж, Пратапгарх, Бхадохи, Фатехпур, Уннао, Канпур-Дехат, Чандаули, Сонбхадра и Бадаун. В некоторых районах шторм вырвал с корнями деревья, повалил линии электропередачи и повредил дома.

Вечером 13 мая на несколько районов штата обрушилась пыльная буря, сопровождавшаяся дождем и грозами. Некоторые люди погибли из-за упавших деревьев, другие — из-за обрушившихся конструкций и ударов молний.

В результате непогоды погибли и животные – по последним данным, 114 голов. 

Полиция и службы по ликвидации последствий стихийных бедствий использовали бензопилы и краны для расчистки завалов. Власти поручили чиновникам оказать медицинскую и финансовую помощь пострадавшим семьям в течение 24 часов.

 

