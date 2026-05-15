Саудовская Аравия предлагает заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном после завершения войны, - Financial Times

CentralAsia (CA) - Саудовская Аравия предлагает союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном в рамках консультаций о том, как регулировать региональную напряженность после войны, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов.

По словам двух собеседников FT, в качестве возможной модели рассматривается Хельсинкский процесс 1970-х годов, который способствовал снижению напряженности в Европе во время холодной войны. Пакт о ненападении — только одна из идей, отмечают источники.

Один из арабских дипломатов говорит, что такой пакт по образцу Хельсинкских соглашений был бы принят большинством арабских и мусульманских стран, а также самим Ираном, который, по его словам, давно пытается донести до США и Запада идею о том, что регион должен сам управлять своими делами.

Идею Саудовской Аравии также поддержали многие европейские столицы и институты ЕС, которые призвали другие страны Персидского залива одобрить ее, говорят источники FT.

Страны Персидского залива, как отмечает FT, опасаются, что после войны Иран останется в ослабленном состоянии, но по-прежнему будет представлять угрозу для соседей — особенно на фоне сокращения американского присутствия.

С начала войны США и Израиля с Ираном страны Персидского залива стали по сути заложниками ситуации — они подвергаются атакам иранских дронов, а небо над ними во время активных боевых действий было надолго закрыто, что привело к кризису в авиационной отрасли и многим другим последствиям. После того, как между США и Ираном установилось временное перемирие, но Ормузский пролив — важнейший маршрут экспорта нефти — оставался заблокированным, Дональд Трамп объявил о запуске «Проекта Свободы», в рамках которого американские военные должны были сопровождать торговые суда. Однако уже менее чем через два дня проект был остановлен — по данным NBC News, из-за недовольства Саудовской Аравии.