В Казахстане могут сократить до 400 тыс. рабочих мест из-за внедрения ИИ – Минтруда

CentralAsia (KZ) - В Казахстане из-за внедрения искусственного интеллекта в ближайшие 10 лет могут быть сокращены 300-400 тыс. рабочих мест. Об этом, как сообщает Kazinform, заявил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев на брифинге в сенате.

По его словам, вопрос влияния ИИ на рынок труда сегодня изучает Центр развития трудовых ресурсов. И по его данным, «в ближайшие 10 лет» с массовым внедрением искусственного интеллекта «произойдут какие-то сокращения рабочих мест».

«Это, вы знаете, второстепенный вспомогательный персонал, бухгалтера, юристы, где не требуется личное человеческое участие. По таким направлениям они насчитали, если не ошибаюсь, в пределах 400-300 тыс. рабочих мест», - сообщил Туякбаев.

Сейчас министерство готовится к изменениям и проводит программы переобучения. С начала года уже переобучены другим профессиям 186 тыс. во всех регионах.

Вместе с тем, по данным Минтруда, сегодня, согласно платформе Enbek.kz, наиболее востребованными остаются технические и рабочие специальности.

Осенью прошлого года в министерстве заявляли, что исследование профессий показало: более 1 млн работников в будущем может заменить искусственный интеллект.

