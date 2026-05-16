Человечеству грозит крупнейшая климатическая катастрофа. Учёные ожидают новый Эль-Ниньо, что унёс жизни десятков миллионов человек 150 лет назад

Самое интенсивное явление Эль-Ниньо за всю историю наблюдений, произошедшее в 1877-1878 годах, способствовало голоду, который привел к сокраще

CentralAsia (CA) - Планета Земля может столкнуться с крупнейшей климатической катастрофой: учёные ожидают новый цикл Эль-Ниньо, который 150 лет назад унёс жизни десятков миллионов человек. Об этом сообщает The Washington Post.

Эль-Ниньо или Южная осцилляция – колебания температуры поверхностного слоя воды в восточно-центральной части тропической зоны Тихого океана, которое возникает каждые несколько лет. В этом году прогрев этих областей может оказаться на 3 градуса выше среднего и побить рекорды.

Издание напоминает, что почти 150 лет назад климатические изменения, вызванные Эль-Ниньо уничтожили урожай, что поднимает вопрос о том, может ли подобное потрясение повториться и поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

Самое сильное проявление Эль-Ниньо за всю историю наблюдений, происходило с 1877 по 1878 год и способствовало возникновению условий, приведших к глобальному голоду, что унёс жизни более 50 миллионов человек в Индии, Китае, Бразилии и других странах. Это составляло от 3 до 4 процентов от предполагаемой численности населения планеты на тот момент, что эквивалентно как минимум 250 миллионам человек, если бы такая катастрофа произошла бы сегодня.

Могут ли столь губительные глобальные процессы повториться в наши дни? Доцент Вашингтонского государственного университета Дипти Сингх считает, что могут.

«Одновременные многолетние засухи, подобные тем, что были в 1870-х годах, могут повториться. Сейчас ситуация изменилась в том, что наша атмосфера и океаны значительно теплее, чем были в IXX веке, а это значит, что связанные с ними экстремальные явления могут оказаться ещё более сильными», – сказал Сингх.

«Повышение риска засухи, связанное с суперявлением Эль-Ниньо, поставит под угрозу продовольственную, водную и экономическую безопасность во многих регионах, что может иметь глобальные последствия для взаимосвязанных социально-экономических систем», – добавил эксперт.