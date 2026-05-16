Вспышка хантавируса незначительна и должна скоро исчезнуть, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Хантавирус с зараженного лайнера незначительно мутирует в процессе распространения, но текущая вспышка должна скоро угаснуть.

К такому выводу пришла Международная группа вирусологов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает The Telegraph.

По информации издания, эти мутации незначительны и не влияют на функционирование вируса.

При этом отмечается, что в настоящее время явного повышения заразности или летальности в мире не наблюдается.

Исследуемый же штамм Andes является единственным известный хантавирусом, способным передаваться от человека к человеку.

В то же время врачи заверяют, что это точно не новая вспышка пандемии, подобная Covid-19.