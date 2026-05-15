Россия и Украина обменялись военнопленными — 205 на 205 человек

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Россия и Украина провели обмен военнопленными, в ходе которого каждая сторона вернула 205 человек, сообщили в российском Минобороны.

Зеленский подтвердил, что в Украину вернулись 205 военнопленных и заявил, что это первый этап обмена 1000 на 1000, договоренность о котором была достигнута вместе с перемирием на День Победы.

Предыдущий обмен военнопленными проходил 24 апреля, стороны передали друг другу по 193 человека.

После трехдневного перемирия на День Победы, о котором объявил 8 мая президент США Дональд Трамп, он же говорил, что прекращение огня будет включать в себя обмен пленными по тысяче человек. 10 мая, во второй день этого перемирия, Владимир Зеленский говорил, что Украинский координационный штаб передал России списки на обмен. Перемирие завершилось в полночь 12 мая, однако к тому моменту обмен так и не прошел.