На юге Казахстана в выходные ожидается до +40°C

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, с 16 по 18 мая, в западных и южных регионах Казахстана под влиянием южного циклона ожидаются кратковременные дожди с грозами, 18 мая на западе – сильный дождь, град, сообщает «Казгидроме».

Ночью 16-17 мая на севере и востоке страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дождь со снегом. А в целом по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, ночью и утром на севере и востоке – туман. Также ночью на севере, востоке и в центре страны ожидаются заморозки до 1-6 градусов.

На западе страны синоптики прогнозируют понижение температуры до +25+30°C, на севере – до +15+20°C. На северо-западе ожидается +25+30°C, на востоке +12+20°C. Повысится температура воздуха в центре Казахстана до +29+34°C, на юге – до +33+40°C, а на юго-востоке – до +25+32°C.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения