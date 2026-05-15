В выходные по Узбекистану будет жарко, в некоторых регионах пройдут дожди

CentralAsia (UZ) - Выходные в Узбекистане ожидаются очень жаркими — в некоторых регионах температура воздуха приблизится к отметке +40 градусов Цельсия, сообщил Узгидромет.

В пятницу днём по стране ожидается сухая и преимущественно малооблачная погода. Температура будет в пределах +30…+35 градусов, по югу и пустынной зоне — до +37…+39.

В субботу и воскресенье по большей части территории Узбекистана сохранится сухая погода. В субботу во второй половине дня небольшой кратковременный дождь с грозой возможен в отдельных районах Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областей. В воскресенье кратковременные грозовые дожди пройдут местами по Каракалпакстану и Хорезмской области.

Преобладающая температура воздуха ночью составит +17…+22, днём — +32…+37 градусов, по югу и пустынной зоне местами будет до +39…+41.

В пятницу и субботу по северу и пустынной зоне, а в воскресенье местами по республике ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, возможны порывы до 20−22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

По предгорным и горным районам с пятницы по воскресенье местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Возможны селе-паводковые явления (районы).

В Ташкенте 15−16 мая без осадков, лишь к вечеру 16 мая возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура +32…+34 градуса. 17 мая без осадков, температура +34…+36 градусов.

Ветер восточный 3−8 м/с, 16 мая возможно усиление до 10−12 м/с, в отдельных районах города с пыльным поземком.