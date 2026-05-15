В Узбекистане с 1 июня повысятся тарифы на электричество и газ

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 июня произойдёт повышение тарифов на электроэнергию и природный газ — и для населения, и для юридических лиц. Правительственное постановление об этом принято 15 мая — за 15 дней до вступления в силу новых цен. Рост тарифов для потребителей в среднем составит примерно 9,9%, пишет «Газета.уз».

Представители Министерства экономики и финансов и Министерства энергетики на встрече с журналистами 14 мая отметили, что повышение тарифов связано, в частности, с изношенностью энергетической инфраструктуры и необходимостью привлечения значительных средств для модернизации сетей, подстанций и строительства новых линий.

Прошлогодним постановлением правительства с 2026 года закреплён механизм ежегодного повышения цен на энергоресурсы с 1 мая с учётом инфляции, но не более чем на 10%. Нынешнее повышение больше уровня годовой инфляции, который по итогам апреля составил 7% к апрелю 2025 года.

Средства, полученные за счёт повышения тарифов, планируется направить на модернизацию электрических и газовых сетей, подстанций, а также строительство новых линий. Как отметили в министерствах, инвестиции необходимы для повышения надёжности энергосистемы на фоне растущего потребления, в том числе из-за увеличения числа кондиционеров, бытовой техники и электромобилей.

Как изменятся тарифы

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для бытовых потребителей составит:

до 200 кВт·ч — повышение с 600 до 650 сумов за 1 кВт·ч (+8,3%);

201−500 кВт·ч — с 800 до 900 сумов (+12,5%);

501−1000 кВт·ч — с 1000 до 1100 сумов (+10%);

1001−5000 кВт·ч — с 1500 до 1600 сумов (+6,7%);

5001−10 000 кВт·ч — с 1750 до 1900 сумов (+8,6%);

свыше 10 000 кВт·ч — с 2000 до 2200 сумов (+10%).

Для жителей многоквартирных домов с электроплитами тарифы составляют 50% от базовых:

до 200 кВт·ч в месяц — рост с 300 до 325 сумов за 1 кВт·ч (+8,3%);

201−500 кВт·ч — с 400 до 450 сумов (+12,5%);

501−1000 кВт·ч — с 500 до 550 сумов (+10%);

1001−5000 кВт·ч — с 750 до 800 сумов (+6,7%);

5001−10 000 кВт·ч — с 875 до 950 сумов (+8,6%);

свыше 10 000 кВт·ч — с 1000 до 1100 сумов (+10%).

Цена 1 кубометра природного газа, отпускаемого населению во время отопительного сезона с ноября по февраль, увеличится:

при потреблении в пределах 500 кубометров (вне отопительного сезона до 100 кубометров) — с 1000 до 1100 сумов за 1 кубометр (+10%);

501−2500 кубометров в отопительный сезон — с 1800 до 2000 сумов (+11,1%);

2501−5000 кубометров — с 2100 до 2300 сумов (+9,5%);

5001−10 000 кубометров — с 2500 до 2700 сумов (+8%);

свыше 10 000 кубометров — с 3000 до 3300 сумов (+10%).

Тарифы для юридических лиц (включая предпринимателей):

электроэнергия — увеличение с 1000 до 1100 сумов за 1 кВт·ч (+10%);

природный газ — с 1800 до 2000 сумов за 1 кубометр (+11,1%);

газ для газовых заправок (АГНКС) — с 2500 до 2750 сумов за 1 кубометр (+10%).

Для потребителей с газовой плитой для приготовления пищи, которые используют газ без счётчиков и платят фиксированную сумму, тариф повышается:

для приготовления пищи и горячего водоснабжения — с 1800 сумов до 2000 сумов за кубометр (+11,1%);

для отопления дома — с 1400 до 1550 сумов (+10,7%).

Поддержка социально уязвимых слоёв населения

В Министерстве экономики и финансов сообщили «Газете», что для защиты социально уязвимых слоёв населения от последствий повышения энерготарифов предусмотрен специальный механизм денежных компенсаций. Выплаты будут осуществляться через Национальное агентство социальной защиты.

Компенсации, которые выдавались и в предыдущие годы, должны покрывать расходы за часть потреблённой энергии, превышающую установленную социальную норму.

По электроэнергии государство готово оплачивать до 150 кВт·ч сверх базовой нормы. По газу лимит компенсации составит до 250 кубометров сверх нормы в отопительный сезон — с ноября по февраль — и до 150 кубометров в остальное время года.

Представитель Минэкономфина сообщил, что в государственном бюджете уже предусмотрены средства для бесперебойной работы этого механизма.

С 1 мая 2024 года в Узбекистане впервые за пять лет — с августа 2019 года — были повышены цены на электричество и газ и введены социальные нормы потребления. Базовый тариф на электроэнергию для населения в пределах социальной нормы вырос с 295 до 450 сумов за 1 кВт·ч (+52,5%), а на газ — с 380 до 650 сумов за 1 кубометр (+71%). Следующее повышение тарифов произошло через год — с 1 мая 2025 года. Базовая стоимость электроэнергии выросла ещё на 33,3% до 600 сумов за 1 кВт·ч, стоимость газа — на 53,8% до 1000 сумов за кубометр.