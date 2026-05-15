Кейт Миддлтон совершила первый зарубежный визит после окончания курса химиотерапии

CentralAsia (CA) - Принцесса Уэльская Кэтрин прибыла в Италию с двухдневным визитом, передает CBS News. Это первая зарубежная поездка принцессы с момента окончания курса лечения от рака.

Кейт Миддлтон отправилась в город Реджо-нель-Эмилия на севере Италии. Во время поездки, посвященной проблемам развития детей в раннем возрасте, принцесса Уэльская примет участие во встречах с местными семьями, педагогами и исследователями.

Последняя официальная зарубежная поездка Кейт Миддлтон состоялась в 2022 году. Тогда она посетила Бостон, где приняла участие в церемонии вручения экологической премии Earthshot Prize, учрежденной принцем Уильямом и британским натуралистом Дэвидом Аттенборо.

В марте 2024 года принцесса рассказала, что у нее обнаружен рак. Тогда же ей было предложено провести курс профилактической химиотерапии. В сентябре прошлого года Кейт Миддлтон рассказала о его успешном завершении, а в ноябре прошлого года впервые появилась на публике после почти годового перерыва. В январе принцесса Уэльская сообщила о ремиссии.