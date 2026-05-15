В Казахстане будут искусственно вызывать дождь

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане запустят проект искусственного дождя для решения водного дефицита. Об этом стало известно во время встречи президента Касым-Жомарта Токаева с главой Всемирной метеорологической организации ООН, передаёт Акорда.

Сообщается, что в Туркестанской области совместно с Национальным центром метеорологии ОАЭ реализуется проект по искусственному вызову осадков для повышения уровня наполнения водохранилищ и обеспечения водными ресурсами сельскохозяйственных территорий. Полномасштабный запуск проекта намечен на 17 мая 2026 года.

Отмечается, что Казахстан стал первой страной региона, перешедшей к практическому применению технологий искусственного дождя.

