В Казахстане будут искусственно вызывать дождь
CentralAsia (KZ) - В Казахстане запустят проект искусственного дождя для решения водного дефицита. Об этом стало известно во время встречи президента Касым-Жомарта Токаева с главой Всемирной метеорологической организации ООН, передаёт Акорда.
Сообщается, что в Туркестанской области совместно с Национальным центром метеорологии ОАЭ реализуется проект по искусственному вызову осадков для повышения уровня наполнения водохранилищ и обеспечения водными ресурсами сельскохозяйственных территорий. Полномасштабный запуск проекта намечен на 17 мая 2026 года.
Отмечается, что Казахстан стал первой страной региона, перешедшей к практическому применению технологий искусственного дождя.
