Главы МИД ОТГ обсудили искусственный интеллект и цифровое развитие в Туркестане

CentralAsia (KZ) - В Туркестане состоялась неформальная встреча Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает пресс-служба ОТГ, переговоры прошли 15 мая в рамках неформального саммита ОТГ под темой «Искусственный интеллект и цифровое развитие».

Во встрече приняли участие главы МИД Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Министры обсудили текущую повестку организации и проекты документов, которые будут представлены на утверждение главам государств на саммите в Туркестане.

Генсек ОТГ проинформировал участников о реализации решений предыдущих саммитов и расширении сотрудничества между странами-участницами в сферах цифровизации, транспорта, торговли, энергетики, туризма и логистики.

Особое внимание стороны уделили вопросам развития искусственного интеллекта, инноваций и новых технологий. Участники подчеркнули важность совместной работы для укрепления экономической интеграции, устойчивого развития и повышения конкурентоспособности региона.

Министры также подтвердили приверженность укреплению единства и сотрудничества в тюркском мире в соответствии с целями «Видения тюркского мира — 2040» и Стратегии ОТГ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения