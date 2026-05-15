Генсек ОТГ: страны Тюркского мира усиливают сотрудничество в инновациях и цифровой трансформации

CentralAsia (KZ) -  Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев принял участие в неформальном саммите ОТГ в Туркестане.

Саммит прошел под темой «Искусственный интеллект и цифровое развитие». По словам Омуралиева, встреча продемонстрировала общее стремление стран-участниц укреплять сотрудничество в области инноваций, цифровой трансформации, взаимосвязанности и устойчивого развития в Тюркском мире.

Генсек ОТГ отметил, что главы государств подтвердили приверженность дальнейшему укреплению солидарности, взаимного доверия и стратегического партнерства в соответствии с концепцией «Видение Тюркского мира — 2040».

Он также подчеркнул, что принятие Туркестанской декларации и ряда других решений стало свидетельством растущей институциональной силы и ориентированного на будущее видения Организации тюркских государств.

