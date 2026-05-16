Объем продаж АО «Эрдэнэс Тавантолгой» вырос на 76%, экспорт — на 58.7%

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 12 мая 2026 года АО «Эрдэнэс Тавантолгой» продало в общей сложности 14.4 млн тонн угля и получило выручку в размере $980.6 млн, что в 1.8 раза или на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от продаж увеличилась в 1.7 раза или на 68% с $582.4 млн до $980.6 млн, — сообщает MiddleAsianNews.

Объем продаж на бирже за первые пять месяцев 2025 года составил 1.1 млн тонн, а за первые пять месяцев 2026 года на бирже было продано 7.5 млн тонн угля, что в 6.7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от продаж на бирже выросла в 7.1 раза, с $88.8 млн до $630.9 млн.

По состоянию на 12 мая 2026 года объемы поставок угля достигли 109 тысяч тонн в сутки, что в 1.8 раза больше, чем в предыдущем году. Из этого объема на товарные поставки угля пришлось 54%, что в 3.9 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В рамках политики отказа от добычи и продажи месторождений доля коксующегося угля в общем объеме поставок сократилась с 66%в в 2025 году до 37% в 2026 году.

По состоянию на 12 мая 2026 года экспорт товаров, входящих в торговую биржу, достиг 7.7 млн ​​тонн, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 12 мая 2026 года через КПП Гашуунсухайт—Ганцмод было экспортировано 11.9 млн тонн, а через КПП Ханги—Мандал — 2.5 млн тонн.

Общий объем экспорта увеличился на 58.7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Внедряя рациональную политику в области добычи и сбыта полезных ископаемых, компания вносит реальный вклад в социально-экономический рост страны, увеличивая валютные резервы Монголии и обеспечивая стабильные бюджетные поступления.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения