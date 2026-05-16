Монгольские юные боксеры завоевали 5 медалей в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - В Ташкенте, Узбекистан, завершился чемпионат Азии по боксу среди юниоров до 15 и до 17 лет 2026 года, — сообщает MiddleAsianNews.

Отметим, что нынешнее континентальное первенство в Ташкенте стало одним из самых массовых за последние годы. В нём принимают участие более 460 юных боксёров из 21 страны Азии.

Монгольские ребята завоевали 5 медалей, одну серебряную и 4 бронзовые.

МӨНГӨНЗУЛ Алтангадас (до 48 кг), АМИНХАЙР Зоригтсайхан ( до 50 кг) и ДАГИЙМАА Чулуунтөмөр (до 57 кг) завоевали бронзовые медали среди девушек до 17 лет.

КАЙСАР Тулүпберген

Тем временем в соревнованиях среди юношей до 15 лет КАЙСАР Тулүпберген одержал победу над туркменом Няжаном Няжановым и завоевал бронзовую медаль.

СҮЛД Өсөхбаатар

К сожалению в решающем бою весовой категории до 50 килограммов СҮЛД Өсөхбаатар проиграл казахстанскому боксеру Нурасылю Галыму, заняв второе место.

