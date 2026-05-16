Трамп заявил о ликвидации в Африке второго человека в глобальном ИГ

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе операции американских и нигерийских военных в Африке был ликвидирован Абу Билал аль-Минуки — второй человек в глобальном командовании террористической организации «Исламское государство». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Сегодня ночью по моему указанию отважные американские военные и Вооруженные силы Нигерии выполнили тщательно спланированную и очень сложную миссию по ликвидации одного из самых активных террористов в мире. Абу Билал аль-Минуки, второй по значимости командир ИГ в мире, думал, что сможет спрятаться в Африке, но он не знал, что у нас есть источники, которые отслеживали его действия», - заявил Трамп.

