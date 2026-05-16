В Узбекистане сохраняется небольшой перевес мужчин

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на начало 2026 года мужчины по-прежнему незначительно преобладают над женщинами — в среднем на 1 000 женщин приходится 1 015 мужчин. Об этом сообщает Национальный комитет по статистике.

По данным ведомства, мужчины составляют 50,4% населения страны, женщины — 49,6%.

При этом в региональном разрезе ситуация заметно отличается. Наибольший перевес мужчин зафиксирован в Наманганской области — 1 034 мужчины на 1 000 женщин. Далее следуют Кашкадарьинская область (1 029), Андижанская (1 027) и Навоийская (1 026). В Сурхандарьинской области показатель составляет 1 025, в Джизакской и Ферганской — по 1 019, в Самаркандской — 1 016.

Более сбалансированная демографическая ситуация наблюдается в Каракалпакстане (1 010), Сырдарьинской (1 009), Ташкентской (1 008), Бухарской (1 006) и Хорезмской (1 004) областях.

Единственным регионом, где женщин больше, чем мужчин, остается Ташкент: там на 1 000 женщин приходится 966 мужчин.

