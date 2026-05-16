В Африке вновь зафиксировали вспышку Эболы

CentralAsia (CA) - В Демократической Республике Конго вновь зафиксирована вспышка лихорадки Эбола — одного из самых опасных вирусных заболеваний в мире. В восточной провинции Итури число заболевших продолжает расти, специалисты предупреждают о риске распространения инфекции за пределы страны.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 246 случаев заражения и 65 летальных исходов. Основными очагами стали золотодобывающие районы Монгвалу и Рвампара, где высокая мобильность населения осложняет контроль над распространением вируса.

Предварительные исследования Национального института биомедицинских исследований в Киншасе подтвердили наличие вируса в 13 из 20 изученных образцов. При этом ученые отмечают, что речь может идти о необычном штамме, требующем дополнительного изучения.

Особую обеспокоенность вызывает распространение инфекции в сторону крупных населенных пунктов. Предполагаемые случаи заболевания уже выявлены в Буниа — административном центре Итури. Медики опасаются, что активное перемещение людей может привести к дальнейшему распространению вируса в соседние страны, включая Уганду и Южный Судан.

Ситуацию осложняет нестабильная обстановка в регионе: с 2021 года Итури находится под военным управлением из-за активности вооруженных группировок.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний, Всемирная организация здравоохранения и международные партнеры провели экстренное совещание. Обсуждались усиление трансграничного контроля, координация действий медиков и подготовка необходимых медицинских запасов.

Лихорадка Эбола впервые была выявлена в 1976 году на территории нынешней ДР Конго. Вирус передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженных людей или животных и отличается высокой летальностью. Первые симптомы напоминают тяжелый грипп — высокая температура, слабость, головная и мышечная боль, однако затем болезнь может перейти в критическую фазу с внутренними кровотечениями и поражением органов.

Одной из крупнейших эпидемий стала вспышка 2014 года в Западной Африке, которая унесла жизни более 11 тысяч человек.