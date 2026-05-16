Путин посетит Китай с государственным визитом
- Азия и мир, политика
- 15:18, 16 мая 2026
Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпин посетит Китай 19-20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе визита стороны обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие партнерства и стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по международной повестке. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления и ряда двусторонних документов.
Также лидеры примут участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая.
Владимир Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество.
