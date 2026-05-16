Путин посетит Китай с государственным визитом
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпин посетит Китай 19-20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе визита стороны обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие партнерства и стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по международной повестке. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления и ряда двусторонних документов.

Также лидеры примут участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая.

Владимир Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество.

