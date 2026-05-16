В Москве ожидается аномальная жара, - синоптики

CentralAsia (CA) - На следующей неделе в Московском регионе ожидается аномально жаркая погода. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, в Москве температура воздуха будет достигать +32°C, что на 7–9 градусов выше климатической нормы.

Жара прогнозируется в Москве, а также во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Предупреждение действует на протяжении всей рабочей недели — с 18 по 22 мая.

В Гидрометцентре пояснили, что причиной аномального потепления стало распространение из Средней Азии тёплого тропосферного гребня. По его периферии в регион будет поступать влажный воздух с акватории Черного и Каспийского морей, что местами приведет к дождям и грозам.

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров. В ближайшие дни в регионе также ожидается переменная облачность и кратковременные осадки.