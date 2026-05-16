Афганистан прорабатывает возможность направления трудовых мигрантов в Россию

CentralAsia (CA) - Афганистан прорабатывает возможность направления трудовых мигрантов в Россию. Об этом заявил министр торговли и промышленности Исламского Эмирата Афганистан Нуриддин Азизи.

По его словам, российская сторона проявляет интерес к данному вопросу, а основным препятствием остается языковой барьер.

«Совместная комиссия работает над этим вопросом, чтобы найти общее решение и достичь результата», - отметил Азизи.

Ранее сообщалось, что Россия готовится ратифицировать изменения в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан для временной работы. Согласно поправкам, российские ведомства будут передавать таджикской стороне информацию о правилах экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, необходимых для получения патента.

Также Минпросвещения России будет содействовать подготовке мигрантов по российским образовательным программам среднего и профессионального образования.