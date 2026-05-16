экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Афганистан прорабатывает возможность направления трудовых мигрантов в Россию

CentralAsia (CA) -  Афганистан прорабатывает возможность направления трудовых мигрантов в Россию. Об этом заявил министр торговли и промышленности Исламского Эмирата Афганистан Нуриддин Азизи.

По его словам, российская сторона проявляет интерес к данному вопросу, а основным препятствием остается языковой барьер.

«Совместная комиссия работает над этим вопросом, чтобы найти общее решение и достичь результата», - отметил Азизи.

Ранее сообщалось, что Россия готовится ратифицировать изменения в соглашение с Таджикистаном об организованном наборе граждан для временной работы. Согласно поправкам, российские ведомства будут передавать таджикской стороне информацию о правилах экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, необходимых для получения патента.

Также Минпросвещения России будет содействовать подготовке мигрантов по российским образовательным программам среднего и профессионального образования.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com