В турецком городе беспилотник повредил несколько домов
- Азия и мир, происшествия
- 17:15, 16 мая 2026
CentralAsia (CA) - В турецком городе Самсун на черноморском побережье на улицу упал неизвестный беспилотник. Об этом сообщает местное агентство DHA.
Инцидент произошел в районе Казым Карабекир. В результате падения в двух жилых домах повреждены крыши и выбиты стекла. Никто не пострадал.
На место происшествия прибыли полиция, пожарные и бригады скорой помощи. Длина упавшего БПЛА составляет около 1 метра.
Ведется расследование для установления владельца беспилотника и обстоятельств инцидента.
