В турецком городе беспилотник повредил несколько домов

CentralAsia (CA) -  В турецком городе Самсун на черноморском побережье на улицу упал неизвестный беспилотник. Об этом сообщает местное агентство DHA.

Инцидент произошел в районе Казым Карабекир. В результате падения в двух жилых домах повреждены крыши и выбиты стекла. Никто не пострадал.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и бригады скорой помощи. Длина упавшего БПЛА составляет около 1 метра.

Ведется расследование для установления владельца беспилотника и обстоятельств инцидента.

