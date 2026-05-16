В Бангкоке при столкновении поезда с автобусом погибли 8 человек

CentralAsia (CA) - В Бангкоке по меньшей мере восемь человек погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения грузового поезда с общественным автобусом. Об этом сообщает газета Nation.

Инцидент произошел в районе станции Маккасан. По предварительным данным, поезд врезался в автобус, после чего под удар также попали несколько легковых автомобилей и мотоциклов.

«В Бангкоке недалеко от станции Маккасан произошло столкновение грузового поезда с общественным автобусом. По предварительным данным, погибли восемь человек, многие получили ранения», — пишет издание.

Отмечается, что автобус загорелся после удара, периодически раздавались хлопки.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии и точное число пострадавших уточняются.