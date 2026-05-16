Иран подготовил механизм контроля судоходства в Ормузском проливе и вскоре представит его

- 18:14, 16 мая 2026
CentralAsia (CA) - Иран подготовил механизм контроля судоходства в Ормузском проливе и в ближайшее время представит его, заявил глава комиссии парламента страны по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
По его словам, механизм разработан в рамках «национального суверенитета и обеспечения безопасности международной торговли» и предполагает организацию контролируемого маршрута прохода судов через пролив.
Азизи сообщил, что доступ к проходу через Ормузский пролив будет предоставляться только торговым судам и сторонам, сотрудничающим с Ираном. Также, по его словам, планируется взимание платы за предоставляемые в рамках системы услуги.
Он добавил, что пролив останется закрытым для участников «так называемого проекта «Свобода».
Ранее сообщалось о росте напряженности вокруг Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива на мировой рынок.