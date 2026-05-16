Китай и США договорились о поставках американских самолетов

CentralAsia (CA) - Китай и США достигли договоренностей о закупках китайской стороной американских самолетов, авиационных двигателей и комплектующих. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР по итогам государственного визита президента США Дональда Трампа в Пекин.

Стороны также договорились содействовать расширению двусторонней торговли, в том числе сельскохозяйственной продукцией. Для этого предполагается взаимное снижение тарифов на отдельные категории товаров. Кроме того, Вашингтон и Пекин намерены продвигать решение вопросов, связанных с нетарифными ограничениями и доступом сельхозпродукции на рынки двух стран.

Дональд Трамп находился в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая, где провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее американский президент заявлял, что объём заказов китайской стороны на самолеты Boeing может достичь 750 лайнеров. До этого речь шла о закупке 200 самолетов.