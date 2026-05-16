В Таджикистане ожидаются сели, подъем уровня рек и пыльная буря

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 18-20 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая подъем уровня воды в реках, селевые явления и ухудшение качества воздуха в ряде регионов страны.

По прогнозам, 18-19 мая из-за осадков ожидается повышение уровня воды в реках Зеравшан, Обихингоб, Вахш, Яхсу, Кызылсу (южная часть), а также в реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта.

С 18 по 20 мая в большинстве районов республики прогнозируются селевые явления, за исключением восточной части Горно-Бадахшанской автономной области.

Также 18 мая в южных городах и районах Хатлонской области ожидается ухудшение качества воздуха из-за пыльной бури и мглы, поступающих с юга и юго-запада. По данным синоптиков, ожидается повышение концентрации взвешенных частиц пыли PM-10 и PM-2,5.

Гражданам рекомендовано соблюдать меры предосторожности в период неблагоприятных погодных условий.

