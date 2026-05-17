На Каннском кинофестивале прошла презентация восьми монгольских кинопроектов

CentralAsia (MNG) - В среду, 13 мая, в рамках Каннского кинофестиваля, одного из трёх крупнейших кинофестивалей мира, состоялась презентация восьми монгольских кинопроектов, — сообщает MiddleAsianNews.

На 79–м Каннском кинофестивале совет киноискусства Монголии в третий раз организовал презентацию проекта «Монгольский фильм». В частности, были представлены следующие кинопроекты:

— документальный фильм «Сорок лет мы возили соль» режиссёра БАДРАЛМАА Батбаатар;

— художественный фильм «Арбуз» продюсера ТҮВШИНСАЙХАН Ганбаяра;

— фильм «День рождения Жинжий» режиссёра ТАМИРА Бат–Өлзий;

—анимейшн–проект «Снежок» продюсера ТАМИРА Эрдэнэбаяра;

— художественный фильм «Сокол» продюсера ТЭМҮҮЖИНА Золбаяра;

— художественный фильм «Мираж жёлтой степи» продюсера МАНДАХА Гантөгса;

— документальный фильм «Отправившиеся учиться в дальние страны» режиссёра САНЧИР Булган;

— проект телесериала «No Drug 2» продюсера АЛТАНТУЯА Төмөрбаатар.

Самым интересным из этих фильмов является «Арбуз», история взросления в пустыне Гоби. Действие фильма разворачивается в отдаленной монгольской деревне в 1999 году и рассказывает о 16-летнем юноше, который пытается вырастить арбуз в засушливой пустыне Гоби — это обещание, данное своей первой любви. Невыполнимая задача становится началом пути, полного надежды, самопознания и стойкости.

Снятый совместно с начинающим режиссером Ганбаяром, фильм «Арбуз» исследует темы подросткового возраста, сексуальности и всеобщей боли первой любви.

В рамках мероприятия приняли участие более 40 международных кинематографистов, продюсеров и инвесторов.

На Каннском кинофестивале монгольский кинематограф регулярно представлен в различных секциях и программах. Самым громким прорывом стал фильм «Если бы я только мог впасть в спячку» (также известен как «Хочу стать медведем»), который вошел в историю как первая монгольская картина, попавшая в официальный отбор Каннского фестиваля в престижную программу «Особый взгляд».

