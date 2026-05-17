Болгария победила в финале 70-го «Евровидения» в Вене

CentralAsia (CA) -  Певица Dara из Болгарии с композицией «Bangaranga» победила на международном конкурсе «Евровидение», финал которого прошёл в ночь на 17 мая в Вене.

По итогам голосования жюри и зрителей второе место занял Ноам Беттан (Израиль), третье — Александра Кэпитэнску (Румыния), четвёртое — Дельта Гудрем (Австралия), пятое — Саль да Винчи (Италия). В десятку также вошли представители Финляндии, Дании, Молдовы, Украины и Греции.

Юбилейный 70-й конкурс прошел на фоне политических споров и протестов. Участие Израиля вызвало бойкот пяти стран и акции в Вене. Во время полуфинала фиксировались протестные выкрики, однако в финале представитель Израиля занял второе место и получил высокую поддержку зрителей.

