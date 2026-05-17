Два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест

- 14:44, 17 мая 2026
CentralAsia (CA) - Известный непальский альпинист-рекордсмен Ками Рита Шерпа обновил мировой и собственный рекорд, поднявшись на Эверест в 32-й раз в воскресенье. В тот же день альпинистка Лхакпа Шерпа установила мировой рекорд среди женщин, покорив вершину в 11-й раз, сообщает Himalayan Times.
«В воскресенье утром имена двух непальских альпинистов еще глубже были вписаны в историю Эвереста: Ками Рита Шерпа совершил свое рекордное 32-е восхождение на высочайшую вершину мира, а Лхакпа Шерпа достигла вершины в беспрецедентный 11-й раз, причем оба события произошли в один и тот же день», — пишет издание.
Отмечается, что 55-летний альпинист еще до восхождения намекал в соцсетях, что это может стать его последним подъемом на Эверест. Однако представитель компании, организовавшей экспедицию, заявил, что после возвращения в базовый лагерь он может рассмотреть возможность и 33-го восхождения.
В то же время издание напоминает, что 53-летняя Лхакпа Шерпа, которую называют «Королевой гор», впервые покорила Эверест в 2000 году — спустя восемь месяцев после рождения первого ребенка и будучи беременной вторым.