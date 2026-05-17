ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за вспышки Эболы в Конго и Уганде

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде.

В организации отметили, что ситуация не соответствует критериям пандемии, однако представляет серьезную угрозу международному здравоохранению и требует координации между странами.

По данным ВОЗ, к 16 мая в провинции Итури (ДР Конго) зарегистрировано 8 подтвержденных случаев, 246 подозрительных и около 80 предполагаемых смертей. Дополнительные случаи выявлены в Уганде и Киншасе у людей, прибывших из Конго, один из них скончался.

ВОЗ предупреждает, что реальные масштабы могут быть выше официальных данных из-за роста подозрительных случаев, высокой доли положительных тестов и ограниченной эпидсвязи между зараженными. Ситуацию усугубляют гуманитарный кризис, мобильность населения и нестабильная обстановка в регионе, а также случаи заражения среди медработников.

Отдельно отмечается, что против штамма Bundibugyo пока нет одобренных вакцин и специфического лечения. ВОЗ рекомендовала усилить эпиднадзор и подготовку к реагированию, а также выступила против закрытия границ, заявив, что такие меры могут быть неэффективными и даже усугубить распространение инфекции.