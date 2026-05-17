В Канаде выявили первый случай хантавируса

CentralAsia (CA) - В Канаде зафиксирован предварительно положительный тест на хантавирус у гражданина, находящегося на карантине в Британской Колумбии. Он был на борту круизного судна MV Hondius, где ранее произошла вспышка заболевания, сообщает The Guardian со ссылкой на Минздрав Канады.

Пациент входил в группу из четырех канадцев, помещенных на карантин после возвращения 10 мая. У него появились легкие симптомы, после чего его и одного из контактов госпитализировали для обследования.

Главный санитарный врач Британской Колумбии Бонни Генри сообщила, что результат пока предварительный и направлен на подтверждение в национальную лабораторию. Состояние пациента стабильное, он находится под наблюдением.

У остальных членов группы тест отрицательный, однако они остаются под медицинским контролем и карантином. Все четверо находились на лайнере MV Hondius, где ранее была зафиксирована вспышка инфекции.