Китай проверит, сможет ли человек размножаться в космосе

CentralAsia (CA) - Китайская орбитальная станция «Тяньгун» начала первый в мире эксперимент, направленный на изучение возможности размножения человека в космосе. Грузовой корабль «Тяньчжоу-10» доставил на орбиту модели эмбрионов, выращенные из стволовых клеток.

Эти структуры имитируют ранний этап развития — с 14-го по 21-й день после оплодотворения, когда формируются будущие органы. Руководитель проекта, профессор Юй Лецянь, заявил, что цель исследования — понять влияние невесомости на ранний эмбриогенез.

По его словам, это первая попытка научно ответить на вопрос о возможности размножения в космосе. После пяти дней эксперимента образцы будут заморожены и возвращены на Землю для сравнения с наземными аналогами.

Ранее в космосе изучались только эмбрионы животных, при этом значимого влияния микрогравитации выявлено не было. Ученые отмечают, что полученные данные могут помочь и в изучении причин врожденных патологий, связанных с ранними этапами развития.