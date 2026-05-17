Число умерших от лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось до 88 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших от лихорадки Эбола во вспышке, зафиксированной в мае на востоке ДР Конго в провинции Итури, выросло до 88. Об этом сообщили Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний.

По данным структуры Африканского союза, зарегистрировано 336 предполагаемых случаев инфекции. Ранее сообщалось о 80 погибших и 246 случаях заражения. Также один летальный случай зафиксирован в соседней Уганде.

ВОЗ ранее объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения — максимальным уровнем эпидемиологической угрозы. Специалисты выражают обеспокоенность быстрым распространением вируса Эбола-Бундибугио.

Отмечается, что смертность при этом штамме может достигать 50%, при отсутствии вакцины и специфического лечения. Сообщается о выявлении новых случаев в столице ДРК Киншасе и в Уганде, где зафиксирован второй случай заражения.

Вирус Эболы передается от животных человеку, включая летучих мышей. Заболевание сопровождается высокой температурой, болями и возможными внутренними кровотечениями. Первая вспышка была зарегистрирована в 1976 году в ДР Конго, крупнейшая — в 2014–2016 годах в Западной Африке.