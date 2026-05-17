Трамп пригрозил Ирану «очень тяжёлыми последствиями» в случае отказа от сделки с США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран столкнётся с «очень тяжёлыми последствиями», если не согласится на сделку с Вашингтоном.

Об этом он сообщил в телефонном интервью французскому телеканалу BFMTV.

По словам Трампа, он не уверен, готов ли Тегеран к компромиссу, однако подчеркнул, что отказ от соглашения станет серьёзной проблемой для иранских властей.

«Я не имею ни малейшего представления, собираются ли они это сделать. Но если нет — их ждёт очень плохой момент. Им лучше заключить соглашение», — заявил президент США.

При этом он не уточнил, какие именно меры могут последовать в случае срыва переговоров.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряжённости вокруг Ирана и попыток США добиться нового формата договорённостей по ядерной программе и региональной политике Тегерана.