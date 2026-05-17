Венесуэла депортировала близкого соратника Мадуро в США

CentralAsia (CA) - Венесуэла депортировала в США бизнесмена Алекса Сааба — близкого соратника бывшего президента Николаса Мадуро, которого ранее обвиняли в коррупции и отмывании денег.

Об этом сообщила венесуэльская миграционная служба Saime в соцсети X.

В заявлении говорится, что решение о депортации гражданина Колумбии Алекса Наима Сааба Морана было принято в соответствии с миграционным законодательством страны. При этом ведомство отметило, что он причастен к ряду преступлений в США, о которых известно общественности и СМИ.

Куда именно был отправлен Сааб, не уточняется.

По данным NBC News, это решение может стать поворотным моментом в деле бизнесмена, которого ранее называли «кошельком» Мадуро. Теперь он может быть привлечён к даче показаний против бывшего окружения венесуэльского лидера.

Сааб был арестован в 2020 году, а в 2021 году помилован президентом США Джо Байденом в рамках обмена заключёнными.