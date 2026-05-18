Монгольские генералы возглавят оперативную группу по борьбе с организованной преступностью на Гаити

Монгольские войска под командованием генерала Эрдэнэбата Батсуурь прибыли в Порт-о-Пренс, Гаити.

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNews, Силы обороны Гаити (GSF) приветствуют старших монгольских офицеров Эрдэнэбата Батсуурь и Ванчинхүү Сүрэнжава

Силы по борьбе с организованной преступностью (GSF) в Гаити приветствуют монгольских генералов, генерал-майора Эрдэнэбата Батсуурь и и бригадного генерала Ванчинхүү Сүрэнжав, начальник штаба в качестве командующего силами.

Прибытие в Порт-о-Пренс этих опытных монгольских офицеров, обладающих более чем 30-летним совокупным опытом военного руководства и работы в миротворческих операциях ООН, знаменует собой важную веху в укреплении оперативного присутствия Сил обороны Гаити.

Напомним, что генерал-майор Эрдэнэбат Батсуурь ВС Монголии является выпускником Азиатско-Тихоокеанского совета безопасности ASC11-1 в ДКИ.

DKI APCSS (Азиатско-Тихоокеанский центр исследований безопасности им. Даниэля К. Иноуэ) — это стратегический институт образования и исследований, занимающийся вопросами безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе под эгидой Министерства обороны США. Центр, основанный 4 сентября 1995 года, расположен в Гонолулу, Гавайи, США.

Новые многонациональные силы, призванные бороться с бандитскими группировками на Гаити, будут развертываться поэтапно в течение ближайших месяцев, заявил в четверг специальный представитель этих сил.

«Мы находимся на критически важном начальном этапе создания Сил по борьбе с бандитизмом», — заявил специальный представитель Сил по борьбе с бандитизмом Джек Кристофидес в Совете Безопасности ООН.

Он сказал, что Силы по борьбе с бандитизмом постепенно заменят предыдущую Многонациональную миссию в поддержку гаитянской полиции (MMAS).

Совет одобрил создание Сил по борьбе с бандитизмом в сентябре прошлого года по настоянию США на фоне опасений, что MMAS недостаточно оснащена и финансируется.

«Мы по-прежнему остро осознаем страдания, которые испытывает гаитянский народ, особенно те, кто живет под контролем банд. Существует острая необходимость в конкретных действиях для восстановления безопасности и надежды», — сказал Кристофидес, южноафриканский дипломат.

Гаити — беднейшая страна в Америке. На протяжении многих лет она страдает от преступных группировок, ответственных за убийства, изнасилования, грабежи и похищения людей.

По данным ООН, банды, контролирующие почти всю столицу Порт-о-Пренс, за последний год расширили свое влияние за пределы города.

«Необходимость абсолютна. Развертывание сил по борьбе с организованной преступностью должно произойти без промедления», — заявил премьер-министр Гаити Аликс Дидье Филс-Эме.

